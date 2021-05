Gjoshi: Emrat e Vlora Çitakut dhe Gent Cakajt, të përfolur për kryetar të PDK-së

Gjoshi ka thënë se nuk ka pasur ndonjë kërkesë zyrtare ndaj tyre për këtë pozitë. Për të njëjtit, kandidati për kryetar të Prizrenit nga kjo parti ka thënë se janë të mirëseardhur për anëtarësim në PDK.

“Është diskutuar, ndoshta jo zyrtarisht, nuk kemi pare ndonjë ambicie të tyre, por ka qenë e drejtë e tyre”, ka thënë ai në T7.

“Ka pasur diskutime, është e drejtë e një subjekti demokratik. Kemi shkëmby sms me Vlora Çitakun gjatë kohës sa ishte krijimi i listës zgjedhore, me Cakajn nuk njihemi personalisht. Janë njerëz me vlera, janë të mirësëardhun në një garë të ardhshme”, ka shtuar tutje Gjoshi.

Sa i përket zgjedhjeve të brendshme dhe reformave përbrenda subjektit politik, ai ka thënë se ndonëse nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur do të mbahen ato, ai parasheh se pritet të mbahen para zgjedhjeve lokale.