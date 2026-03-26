Gjithçka gati: Vendosen fanellat e ‘Dardanëve’, pamje nga zhveshtorja
Kosova është mysafire e Sllovakisë, në ndeshjen që luhet në kuadër të gjysmëfinales së “play-offit” të Botërorit 2026. Dardanët e duan fitoren në Bratisllavë dhe sonte pritet të shkruhet historia. Dhoma e zhveshjes e Kombëtares tashmë është gati, fanellat janë vendosur dhe gjithçka është përgatitur.
