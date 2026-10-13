Gjini: Vendimi i Speciales ka qenë brutal – Presidentja do të duhej pa vonesa të niste të angazhohej për këtë çështje
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini, e ka cilësuar si brutal vendimin e Dhomave të Specializuara ndaj krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke thënë se ai nuk përputhet me bindjen e Aleancës dhe të popullit të Kosovës për luftën çlirimtare. I ftuar në emisionin “FIVE” në RTV Dukagjini, Gjini…
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Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini, e ka cilësuar si brutal vendimin e Dhomave të Specializuara ndaj krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke thënë se ai nuk përputhet me bindjen e Aleancës dhe të popullit të Kosovës për luftën çlirimtare.
I ftuar në emisionin “FIVE” në RTV Dukagjini, Gjini ka thënë se AAK-ja e ka mbështetur ligjin për Dhomat e Specializuara, të miratuar në Kuvendin e Kosovës, si dhe procesin në tërësi, por ka theksuar se nuk mund të pajtohet me cilësimin e luftës së UÇK-së në këtë mënyrë.
Ai ka kërkuar angazhim shtetëror për shfrytëzimin e të gjitha mundësive juridike dhe institucionale, me synimin që vendimi të korrigjohet në procedurën e Apelit.
“Aleanca e ka mbështetur ligjin i cili është dakordu në Kuvend në atë kohë, po ashtu qëndrimi ynë ka qenë i qartë që prej fillimit që vendimi i Dhomave të Specializuara ka qenë vendim brutal nuk mundemi me u pajtur me një cilësim të tillë të luftës tonë, e kemi mbështet gjithë këtë proces e dimë që mundet me pas vështirësi ligji por ne insistojmë që Kosova duhet me punu në të gjitha pistat e mundshme, të ketë angazhim shtetëror që të paktën në Apel me u korrigju plotësisht ky vendim për shkak që besoj që në Kosovë të gjithë e dim që Aleanca beson fuqishëm në bindjen tonë e të gjithë popullit që lufta jonë ka qenë e drejtë dhe dënimi i krerëve të UCK-së në këtë mënyrë qetë hijë të keqe dhe ka dëme për Kosovën”, u shpreh Gjini.
Ai ka shtuar se institucionet e Kosovës është dashur të angazhoheshin shumë më herët për këtë çështje, duke kritikuar, sipas tij, mungesën e angazhimit nga Presidenca, kryeministri, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punëve të Jashtme.
Gjini ka shprehur pasiguri nëse do të ketë angazhim të mjaftueshëm institucional në të ardhmen, pas vendimit të 16 shtatorit.
Ai ka theksuar se edhe pse Shiroka-Pula sapo ka marrë detyrën, angazhimi për këtë çështje duhet të nisë pa vonesa.
“Institucionet shtetërore do të duhej shumë më herët të merreshin me këtë çështje. Nuk ka pasur angazhim as nga Presidenca, kryeministri, Ministria e Drejtësisë e as nga Ministria e Punëve të Jashtme. Nuk e di a do të ketë angazhim në të ardhmen pas vendimit të 16 shtatorit. Edhe pse është java e parë që Shiroka-Pula ka marrë detyrën, mendoj se do të duhej pa vonesa të niste të angazhohej për këtë çështje”, është shprehur Gjini.