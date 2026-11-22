Protestë para Kryeministrisë në Tiranë, qytetarët bllokojnë rrugën
Qytetarë, të rinj dhe studentë edhe këtë të diele janë grumbulluar përpara godinës së Kryeministrisë në Shqipëri për të vijuar me protestën e tyre e cila po zhvillohet prej muajsh. Protesta ka sjellë bllokimin e qarkullimit të automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Gjatë tubimit, një grup protestuesish kanë dalë në rrugë, duke penguar lëvizjen…
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Qytetarë, të rinj dhe studentë edhe këtë të diele janë grumbulluar përpara godinës së Kryeministrisë në Shqipëri për të vijuar me protestën e tyre e cila po zhvillohet prej muajsh.
Protesta ka sjellë bllokimin e qarkullimit të automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Gjatë tubimit, një grup protestuesish kanë dalë në rrugë, duke penguar lëvizjen normale të mjeteve, raporton Euronews.al.
Menjëherë pas bllokimit, forcat e Policisë së Shtetit kanë bërë thirrje të përsëritura përmes megafonit, duke u kërkuar pjesëmarrësve të zhvendosen në trotuar dhe të lirojnë rrugën.
Policia gjithashtu ka krijuar një kordon përreth Kryeministrisë dhe përballë saj.