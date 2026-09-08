Gjini akuzon Kurtin: Institucionet që kontrollohen prej tij po e rrjepin popullin
Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka akuzuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për keqmenaxhim të sektorit energjetik. Duke folur në Debat Plus, Gjini ka deklaruar se qytetarët po paguajnë shumë më shtrenjtë energjinë. Ai e cilësoi situatën si “brutalitet” dhe “maifozllëk”. “E di një gjë, a është ETM, a NOA a Fuente, çfarë do emri…
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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka akuzuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për keqmenaxhim të sektorit energjetik.
Duke folur në Debat Plus, Gjini ka deklaruar se qytetarët po paguajnë shumë më shtrenjtë energjinë.
Ai e cilësoi situatën si “brutalitet” dhe “maifozllëk”.
“E di një gjë, a është ETM, a NOA a Fuente, çfarë do emri munde me pas. E di që institucionet, të cilat i kontrollon me dorë të hekurit Albin Kurti janë duke e rrjep popullin e Kosovës. Herë me njërën, herë me tjetrën. Importi i energjisë kalon nëpër tela, ne po paguajmë trefishin e energjisë se dikush po i blen tekat më herët. Edhe se dikush po e di para KEK-ut e para ZRRE-së kur ka me u prish termocentrali. Ky është brutalitet, maifozllëk i përmasave që nuk i kemi parë kurrë në Kosovë, as nuk i kam imagjinuar. Kush i kontrollon krejt këto institucione, Albin Kurti. Krejt i kontrollon Albin Kurti”, ka deklaruar Gjini.