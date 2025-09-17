Gjilan: Dogana sekuestron 14 telefona dhe 2 ora të mençura në një qendër tregtare, pasi po tregtoheshin pa dokumentacion të vlefshëm ligjor

17/09/2025 14:51

Dogana e Kosovës ka njoftuar se gjatë kontrollit në një njësi tregtare në Gjilan, janë sekuestruar disa pajisje elektronike.

Siç ka njoftuar Dogana, janë sekuestruar 14 telefona dhe 2 ora të mençura, të cilat po tregtoheshin pa dokumentacion të vlefshëm ligjor, si faturë blerjeje, certifikatë origjine apo dëshmi të importit.

“Pajisjet e sekuestruara janë identifikuar dhe regjistruar përmes numrave IMEI dhe përfshijnë produkte të markave të njohura ndërkombëtare. Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në mbikëqyrjen e vazhdueshme të tregut dhe në ndërmarrjen e masave konkrete kundër çdo veprimtarie të jashtëligjshme që dëmton ekonominë dhe sigurinë e qytetarëve”, ka njoftuar Dogana e Kosovës. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i Doganës:

