Gjesti reagon për rikthimin e ish-banorëve: Nuk ka shans, do të largohem nga shtëpia Gjesti ka hapur shtatë zarfet që i kishte dhënë ‘Vëllai i Madh’ si shpërblim për statusin e tij si lider i shtëpisë këtë javë. Çdo zarf përmban emrat e shtatë banorëve që kanë braktisur garën që në fazat e para. Të gjithë ata do të dalin në televotim, ku publiku do të vendosë të rikthejë…