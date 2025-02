Gjesti për Xhenetën: Nuk do të doja të hynte në shtëpi edhe pse s’mund t’i bëja keq

Në një sfidë që po zhvillojnë banorët, Gjesti u pyet për ish-partneren e tij, Xheneta Fetahun.

Ai u pyet nga Danja nëse do t’ia kthente në të njëjtën mënyrë në qoftë se ajo do të hynte në këtë format.

Banori nga Kosova tha se nuk është person i tillë dhe do të bënte të vuante në një mënyrë tjetër.

“Me këmbë nuk do ta shkelja kurrë në jetë. Me respektu, nuk do t’ia ktheja me të keq siç më ka bërë mua. Me të mirë të shti me vuajt”, tha ai.E për atë nëse do të dëshironte të vinte në Big Brother VIP Albania, ai u shpreh qartë.“Nuk kisha dashur të hynte”, theksoi konkurrenti.

Gjesti ka treguar në këtë reality shou se ka qenë i shkelur nga Xheneta dhe se e keqtrajtuar sa ishte në BBVK.