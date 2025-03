Gjesti për Eglin: Me një prekje të vogël që ia kam bërë, kjo ka menduar që do bëjmë fëmijë – nuk është faji im Debatet mes Gjestit dhe Eglit në Big Brother VIP Albania 4 vijojnë të jenë të tensionuara, teksa dyshja po përballen me njëri-tjetrin për pritshmëritë dhe ndjenjat që kanë pasur gjatë qëndrimit në shtëpi. Gjatë spektaklit të së martës, prezantuesi Ledion Liço e pyeti Gjestin nëse i kishte dhënë ndonjë indikacion Eglit që mes tyre mund…