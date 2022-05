“Gjendja është e rëndë”: Ik edhe një mjek nga Kosova, këto janë fjalët e tij

Vetëm dy muajt e parë të këtij viti, janë larguar 45 mjekë.

Pakënaqësitë si rezultat i kushteve të rënda të punës i ka shprehur edhe mjeku Flamur Llabjani, i cili ka njoftuar se do ta lë Kosovën për Gjermaninë, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, gjendja e shëndetësisë në Kosovë është e rëndë.

“Largimi nga vendlindja asnjëherë nuk ishte në mendjen time, aq më pak për një mjek që bën 25 vite shkollim, ka misionin e tij fisnik dhe pranoi betimin e Hipokratit. Por, duke u ballafaquar me gjendjen e shëndetësisë sonë, e cila çdo ditë e me shumë vetëm sa po “sëmuret” dhe ku një mjek specialist pas gjithë atyre viteve mundi dhe sakrifice, gjithmonë jashtë shtëpisë dhe larg familjarëve më të dashur, duhet të pres me vite të tëra për një vend pune dhe kushte të cilat lënë shumë për të dëshiruar. E kjo besoj që nuk është larg mendsh që shumica dëshirojnë të largohen”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/