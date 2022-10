Gjendet pa shenja jete një person në Leposaviq

Një person ka ndërruar jetë dje në Leposaviq.

Rasti është iniciuar si “Vdekje e dyshimtë” në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës, shkruan lajmi.net.

Sipas njoftimit nga policia, lidhur me rastin në vendin e ngjarjes kanë dalë njësia policore dhe ekipi mjekësor me ç’rast mjeku kompetent ka konstatuar vdekjen e viktimës mashkull kosovar.

“Me kërkesë të familjes dhe me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i është dorëzuar familjes për ceremoni varrimi”, thuhet në raport.

Njoftimi i plotë:

