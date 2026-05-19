Gjendet pa shenja jete një 56 vjeçar në Skenderaj
Sot rreth orës 12:40, Policia në Skenderaj është njoftuar se ndodhet një person pa shenja jete në një fshat të këtij qyteti.
Policia dhe emergjenca e QKMF knë Skenderaj kanë dal në vendngjarje dhe ka konfirmuar se personi ishte pa shenja jete, shkruan lajmi.net.
“Njësitë kompetente kanë dalë në vendin e ngjarjes ndërkaq hetuesit policor me autorizim të prokurorit kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti. Pas përfundimit të procedurave në vendin e ngjarjes, me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimës mashkull, i moshës 56 vjeçare, është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion ndërsa sipas rrethanave të gjetura në vendin e ngjarjes, rasti është iniciuar: ,,Hetim mbi vdekjen ”.”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: