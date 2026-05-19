Gjendet pa shenja jete një 56 vjeçar në Skenderaj

Sot rreth orës 12:40, Policia në Skenderaj është njoftuar se ndodhet një person pa shenja jete në një fshat të këtij qyteti. Policia dhe emergjenca e QKMF knë Skenderaj kanë dal në vendngjarje dhe ka konfirmuar se personi ishte pa shenja jete, shkruan lajmi.net. “Njësitë kompetente kanë dalë në vendin e ngjarjes ndërkaq hetuesit policor…

Lajme

19/05/2026 16:23

Sot rreth orës 12:40, Policia në Skenderaj është njoftuar se ndodhet një person pa shenja jete në një fshat të këtij qyteti.

Policia dhe emergjenca e QKMF knë Skenderaj kanë dal në vendngjarje dhe ka konfirmuar se personi ishte pa shenja jete, shkruan lajmi.net.

“Njësitë kompetente kanë dalë në vendin e ngjarjes ndërkaq hetuesit policor me autorizim të prokurorit kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti. Pas përfundimit të procedurave në vendin e ngjarjes, me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimës mashkull, i moshës 56 vjeçare, është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion ndërsa sipas rrethanave të gjetura në vendin e ngjarjes, rasti është iniciuar:  ,,Hetim mbi vdekjen ”.”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/

Njoftimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

May 19, 2026

Pesë serbë ndalohen në Graçanicë, dyshohen për cenim të lirë të votës

May 19, 2026

Tahiri reagon pas kërcënimit ndaj Haradinajt: Po i shërben përçarjes që...

May 19, 2026

Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi tentuan destabilizimin e Kosovës dhe komprometimin e...

May 19, 2026

Decathlon TANI online

May 19, 2026

Tronditet Spanja: 25-vjeçari dyshohet se vrau prindërit dhe plagosi katër persona...

May 19, 2026

Irani: Ngushtica e Hormuzit është përgjithmonë e jona

Lajme të fundit

Pesë serbë ndalohen në Graçanicë, dyshohen për cenim të lirë të votës

Tahiri reagon pas kërcënimit ndaj Haradinajt: Po i...

Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi tentuan destabilizimin e Kosovës...

​Gjykimi për vrasjen e Ismet Ibishit në Skenderaj,...