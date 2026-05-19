Tentuan të përplasnin efektivët me veturë pasi panë që po i ndiqnin, policia në Shqipëri neutralizon dy persona, njërin e plagos

Dy persona janë neutralizuar e arrestuar nga Policia e Shtetit pasi tentuan të përplasnin me automjet efektivët e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale duke iu rrezikuar jetën, njoftoi policia shqiptare. Njëri prej tyre  ishte i shpallur në kërkim, i dënuar në Itali për tentativë vrasjeje, ndërsa shtetasi që e shoqëronte ishte i armatosur, shtoi…

Lajme

19/05/2026 16:11

Dy persona janë neutralizuar e arrestuar nga Policia e Shtetit pasi tentuan të përplasnin me automjet efektivët e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale duke iu rrezikuar jetën, njoftoi policia shqiptare.

Njëri prej tyre  ishte i shpallur në kërkim, i dënuar në Itali për tentativë vrasjeje, ndërsa shtetasi që e shoqëronte ishte i armatosur, shtoi policia.

“Gjatë neutralizimit është plagosur 23-vjeçari në kërkim, i cili është transportuar në Spitalin e Traumës. Policia ka sekuestruar armën e zjarrit pistoletë që posedonte shtetasi që shoqëronte të kërkuarin. Në vijim të operacioneve të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale, të realizuara pas shkëmbimit të informacioneve dhe koordinimit të veprimeve operacionale me partnerët ndërkombëtarë, me qëllim kapjen e shtetasve në kërkim, është administruar informacion për vendndodhjen e shtetasit të shpallur në kërkim Leonard Dema, 23 vjeç, lindur në Mamurras, i dënuar me 7 vjet burgim nga Gjykata e Trentos, për tentativë vrasjeje”.

Policia e Shtetit tha se gjatë operacionit për kapjen e të kërkuarit, në momentin e ndërhyrjes, në një karburant në aksin rrugor “Mamurras–Laç”, 23-vjeçari, që shoqërohej nga shtetasi A. F, dhe lëvizte me automjet, sapo ka konstatuar efektivët, ka tentuar t’i përplasë me automjet, duke u rrezikuar jetën, si dhe personi shoqërues iu ka drejtuar armën e zjarrit pistoletë, shërbimeve të Policisë.

“Shërbimet e Policisë, në kushtet e vetëmbrojtjes, gjatë ndërhyrjes për neutralizimin e tyre, kanë plagosur shtetasin Leonard Dema, i cili është në kujdesin e mjekëve. Në vijim të veprimeve procedurale u bë arrestimi në flagrancë dhe i shtetasit A. F., 28 vjeç, që shoqëronte shtetasin në kërkim. Gjithashtu, është sekuestruar arma e zjarrit pistoletë”.

Policia tha se vazhdojnë hetimet në bashkëpunim me AMP-në dhe në drejtimin e Prokurorisë.

Artikuj të ngjashëm

May 19, 2026

E vrau dhe trupin ia hodhi nga një shkëmb, prokuroria kërkon...

May 19, 2026

Pesë serbë ndalohen në Graçanicë, dyshohen për cenim të lirë të votës

May 19, 2026

Tahiri reagon pas kërcënimit ndaj Haradinajt: Po i shërben përçarjes që...

May 19, 2026

Gjendet pa shenja jete një 56 vjeçar në Skenderaj

May 19, 2026

Decathlon TANI online

May 19, 2026

Tronditet Spanja: 25-vjeçari dyshohet se vrau prindërit dhe plagosi katër persona...

Lajme të fundit

Ndeshja që mund ta shpallë Arsenalin kampion sonte

E vrau dhe trupin ia hodhi nga një...

Pesë serbë ndalohen në Graçanicë, dyshohen për cenim të lirë të votës

Tahiri reagon pas kërcënimit ndaj Haradinajt: Po i...