Gjendet pa shenja jete Jashar Jashari që ishte raportuar si i zhdukur

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka njoftuar se është gjetur pa shenja jete Jashar Jashari, i cili ishte raportuar i zhdukur në lagjen Velania të Komunës së Prishtinës. Nga kjo Shoqatë kanë njoftuar se trupi i pajetë është lokalizuar nga ta në bashkëpunim me pjesëtarët e FSK-së, Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera relevante,…

Lajme

21/10/2025 22:57

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka njoftuar se është gjetur pa shenja jete Jashar Jashari, i cili ishte raportuar i zhdukur në lagjen Velania të Komunës së Prishtinës.

Nga kjo Shoqatë kanë njoftuar se trupi i pajetë është lokalizuar nga ta në bashkëpunim me pjesëtarët e FSK-së, Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera relevante, shkruan lajmi.net.

“Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim shpreh ngushëllime të sinqerta për familjen Jashari dhe falënderon të gjitha ekipet e angazhuara për profesionalizmin dhe përkushtimin në këtë operacion”, thuhet në njoftim.

Kërkimi për Jashar Jasharin ka filluar disa orë më parë. /Lajmi.net/

Njoftimi i plotë:

