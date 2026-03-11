Gjendet në Dresden të Gjermanisë një bombë 250 kg nga Lufta e Dytë Botërore, evakuohen rreth 18 mijë banorë
Rreth 18.000 banorë u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre në qendër të Dresden pas gjetjes së një bombe nga Lufta e Dytë Botërore në bregun e lumit Elbe River, në operacionin më të madh të evakuimit që është kryer ndonjëherë në këtë qytet të Gjermanisë Lindore.
Piroteknikët neutralizuan një bombë britanike 250 kilogramëshe, e cila u gjet gjatë punimeve në një urë, një pjesë e së cilës kishte rrëzuar në vitin 2024.
Operacioni nisi rreth orës 09:00 me pjesëmarrjen e mbi 400 policëve, helikopterëve dhe dronëve. Qëllimi ishte të sigurohej që shtëpitë, dyqanet, shkollat, shtëpitë e pleqve dhe zyrat në një rreze prej një kilometri të ishin evakuuar, ka transmetuar Panorama.
Mes ndërtesave të prekura ishin edhe monumente historike të Dresdesë, si pallati Zwinger Palace dhe Kisha e Shën Mërisë (Frauenkirche). Policia njoftoi se bomba e neutralizuar do të transportohet në një qendër të specializuar për t’u shkatërruar në mënyrë të sigurt.
Në janar dhe gusht të vitit 2025, në Dresden u gjetën dhe u neutralizuan edhe bomba të tjera nga periudha e Luftës së Dytë Botërore. Qyteti ishte bombarduar rëndë nga Aleatët më 13-14 shkurt 1945.