Gjashtë të lënduar nga aksidenti në Kçiq, një fëmijë dërgohet në QKUK
Një aksident i rëndë trafiku mes dy veturave ka ndodhur pasditen e sotme në fshatin Kçiq të Mitrovicës së Jugut, ku si pasojë gjashtë persona kanë pësuar lëndime trupore. Të lënduarit janë dërguar për trajtim në Spitalin e Përgjithshëm në Mitrovicë, ndërsa një fëmijë është transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) për shkak…
Lajme
Një aksident i rëndë trafiku mes dy veturave ka ndodhur pasditen e sotme në fshatin Kçiq të Mitrovicës së Jugut, ku si pasojë gjashtë persona kanë pësuar lëndime trupore.
Të lënduarit janë dërguar për trajtim në Spitalin e Përgjithshëm në Mitrovicë, ndërsa një fëmijë është transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) për shkak të gjendjes më të rënduar.
Zëdhënësi i Spitalit të Përgjithshëm, Shpend Fazliu për lajmi.net. ka bërë të ditur se të gjithë të lënduarit kanë kërkuar ndihmë mjekësore rreth orës 16:55.
“Në Spitalin e Përgjithshëm ‘Dr. Sami Haxhibeqiri’ në Mitrovicë, në ora 16:55, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 6 persona si pasojë e lëndimeve nga aksidenti në trafik. 5 prej tyre janë duke vazhduar trajtimin në Spital, përderisa një fëmijë (2019) në gjendje më të rënduar është transferuar për trajtim të mëtejmë në QKUK. Për 5 të lënduarit tjerë po kryhen ekzaminimet diagnostike dhe trajtimet tjera të nevojshme nga stafi i Emergjencës”, deklaroi Fazliu./lajmi.net/