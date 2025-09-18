Gjashtë ndeshjet e fundit të javës së parë në Ligë të Kampionëve: Barcelona e Man City shënojn fitore – shkëlqen Rashford
Ka përfunduar xhiroja e parë e Ligës së Kampionëve për sezonin e ri.
Sot u zhvilluan gjashtë ndeshjet e fundit që dhuruan spektakël e shumë gola, shkruan lajmi.net.
Ndeshja më interesante ishte ajo mes Newcastle dhe Barcelonës, ku fitues dolën spanjollët me rezultat 1:2.
Dy golat e Barcelonës i shënoi transferimi i verës, Marcus Rashford, kurse për anglezët shënoi Gordon.
Man City nuk gaboi kundër Napolit. Ekipi i Pep Guardiolas fitoi me rezultat 2:0. Golat u shënuan nga Erling Haaland dhe Jeremy Doku.
Më poshtë keni rezultatet e të gjitha ndeshjeve: