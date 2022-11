Giroud zbulon që Henry i dërgon mesazhe sa herë që ai shënon gol

Olivier Giroud zbulon se legjenda e Arsenalit, Thierry Henry i dërgon mesazhe sa herë që shënon për Francën ose Milanin.

Giroud barazoi numrin e golave ​​të Henryt falë dy golave kundër Australisë në fillim të kësaj jave dhe do të bëhet golashënuesi më i mirë në historinë e Francës me golin e tij të radhës për ‘Les Blues’.

Giroud, i cili iu bashkua Milanit në vitin 2021, duke fituar Scudetton e parë për klubin në 11 vjet sezonin e kaluar, foli për marrëdhënien e tij me legjendën e Arsenalit gjatë një interviste për ‘Telefoot’.

“Sa herë që shënoj një gol për klubin apo shtetin, Thierry e ka zakon të më dërgojë një mesazh për të më uruar, është gjithmonë një kënaqësi që vjen prej tij”, tha ylli i Milanit, përcjell lajmi.net.

Giroud humbi mundësinë për të kapërcyer Henry-n në fitoren 2-1 të Francës ndaj Danimarkës dje, por me siguri do të ketë më shumë mundësi në javët në vijim, duke marrë parasysh që kombëtarja e tij është kualifikuar në raundin e 16-të të Kupës së Botës me një lojë të lirë.

“Një sulmues gjithmonë dëshiron të bëjë diferencën me gola. Nuk pata mundësinë ta bëj dje, por jam i lumtur për Kylian [Mbappé]”, tha ai.

“Unë u përpoqa të ndihmoja ekipin, në mënyrë ideale, do të kisha dashur të shënoja golin e 52-të, por duhet të jem i durueshëm.”

Giroud ka shënuar 23 gola në 57 paraqitje me Milanin dhe kontrata e tij në San Siro skadon në verë. Megjithatë, kuqezinjtë tashmë janë duke përgatitur një kontratë të re për sulmuesin me përvojë, duke e zgjatur qëndrimin e tij në klub deri në vitin 2024./Lajmi.net/