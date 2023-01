Giroud shpreson të përfundojë karrierën në Milan Olivier Giroud është i lumtur në ‘San Siro’. Sulmuesi francez ka kontratë me Milanin deri në vitin 2023, por do ta vazhdojë më gjatë bashkëpunimin me ‘kuqezinjtë’. -Advertisenent- Ai madje ka shprehur dëshirë që të përfundojë karrierën te kampioni në fuqi i Serie A. “Dua të zgjas kontratën time me AC Milan. Tani jemi në…