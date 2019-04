Gazetari spanjoll vjen në Prishtinë, por mbetet i shokuar nga këto dy gjëra

Gazetari nga Spanja, Pedro Rodriguez Galvez me të arritur në Kosovë është befasuar fillimisht me aeroportin ndërkombëtar “Adem Jashari”.

Spanjolli është befasuar me prezencën e pakët të njerëzve në aeroport, gjersa ka kritikuar edhe transportin publik për në kryeqytet, shkruan lajmi.net.

Galvez ka postuar disa foto në llogarinë e tij në Twitter, duke i shprehur këto paknaqësi.

“Zbrita në Kosovë. Gjëja e parë që më befason është se vështirë po gjej njerëz në aeroport dhe nuk ka transport publik në qytet. Zgjidhja e vetme për të shkuar atje është të marrësh taksi (35 euro) apo të marrësh një veturë me qëra (30 euro). Zgjodha të ngas nëpër rrugët e Kosovës” ka shkruar në Twitter Galvez. /Lajmi.net/

Aterrizo en Kosovo🇽🇰. Lo 1° que me sorprende es que apenas hay gente en el aeropuerto y no hay transporte público desde allí a la ciudad. La única forma de llegar es en taxi (35€ ida) o alquilando un coche (30€ 24horas). Me aventuro a conducir por las carreteras kosovares🛣️🇽🇰 pic.twitter.com/wZdfGCTIn3

— Pedro Rodríguez Gálvez (@PedroPensil) April 22, 2019