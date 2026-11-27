Gazetari kroat për ushtarët serbë në Prishtinë: Të çarmatosur e nën shoqërimin e NATO-s, siç i ka hije një ushtrie të mundur
Gazetari dhe analisti kroat, Zoran Kusovac, ka reaguar lidhur me vizitën e përfaqësuesve të Forcave të Armatosura të Serbisë në selinë e KFOR-it, në kampin “Film City” në Prishtinë. Në një status në rrjetet sociale, Kusovac ka ironizuar me këtë vizitë, duke shkruar se oficerët e ushtrisë serbe ndodheshin në Kosovë të çarmatosur dhe nën…
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Gazetari dhe analisti kroat, Zoran Kusovac, ka reaguar lidhur me vizitën e përfaqësuesve të Forcave të Armatosura të Serbisë në selinë e KFOR-it, në kampin “Film City” në Prishtinë.
Në një status në rrjetet sociale, Kusovac ka ironizuar me këtë vizitë, duke shkruar se oficerët e ushtrisë serbe ndodheshin në Kosovë të çarmatosur dhe nën përcjelljen e KFOR-it.
“Oficerët e ushtrisë serbe në Kosovë! Të çarmatosur dhe nën përcjelljen e NATO-s, ashtu siç i ka hije një ushtrie të mundur [shumë herë]”, ka shkruar ai.