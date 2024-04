Gazetari gjerman zbulon se Kurti do të jetë më 25 prill në Berlin

Ai tha se temë diskutimi do të jetë anëtarësimi i Kosovës në Këshill të Evropës.

“Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po vjen në Berlin të enjten (25 prill) për të folur në fondacionin Bertelsmann Stiftung në një event në Bundestagun gjerman dhe bashkëbiseduesve të tjerë. Tema: Anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës dhe rruga përpara. Prisni zhvillime”, ka shkruar Martens në platformën “X”.

Kosovo’s Prime Minister Albin Kurti is coming to Berlin on Thursday (April 25th) to speak at the @BertelsmannSt foundation, at an event in the 🇩🇪 Bundestag & to other interlocutors. Topic: Kosovo’s membership in the Council of Europe and the way forward. Expect developments.

