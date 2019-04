Gashi publikon videoklipin e këngës “My Year”

Gashi e ka publikuar videoklipin e bashkëpunimit "My Year".

Reperi i njohur shqiptar i cili jeton prej vitesh në Amerikë po vazhdon karrierën e tij muzikore me shumë suksese, shkruan lajmi.net.

Pasi e publikoi këngën “My Year” para tre muajsh dhe zgjodhi vetëm verisonin audio të saj për ta ndarë me publikun, Gashi tani e ka publikuar me videoklip këtë projekt muzikor të cilin e ka në bashkëpunim me G-Eazyn.

Derisa kënga pa videoklip ka arritur shumë klikime në Youtube, pritet që edhe si projekt i kompletuar në anën vizuele ta arrijë suksesin e njëjtë.

Duhet kujtuar se Gashi ka sjell bashkëpunim edhe me reperin e njohur kosovar, Ledri Vulën. Kënga “That’s mine” deri tani ka arritur të klikohet më shumë se 6 milionë herë./Lajmi.net/