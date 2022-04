Gashi i reagon Kurtit për numrin e madh të këshilltarëve: Kryeministër a po t’dhem kryet?

Ai përmes një postimi në Facebook, ka kujtuar një premtim elektoral të Kurtit, i cili asokohe kishte thënë se nuk do të ketë më shumë se 6-10 këshilltarë, ndërsa sot ai ka 22 këshilltarë politikë, shkruan lajmi.net.

“KRYEMINISTËR, A PO T’DHEM KRYET? Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme, të mbajtura në tetor të vitit 2019, Kryeministri i Kosovës premtonte se do të ketë 6-10 këshilltarë politikë”, ka thënë Gashi.

Po ashtu, ai ka kujtuar edhe talljet që Kurti i bënte më ish Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, për të njëjtën gjë, ndërsa edhe Kurti po vepron njëjtë.

“Mu kujtua një intervistë e tij në emisionin ‘Rubikon’, 4 shtator 2019 «Si do të ishte Albin Kurti si kryeministër?», ku ai me të drejtë tallej me atëherë Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj: «35 këshilltarë, ata një këshillë me ta dhanë në ditë, të dhem kryet. 35 këshilla në ditë, unë nuk e di qysh i ka menaxhu»”, ka shtuar Gashi.

