Gagica i AAK-së: 300 punëtorë të “Tregut” në Gjilan janë ende pa paga, institucionet komunale të marrin masa
Kandidati për kryetar të Gjilanit nga AAK, Nazim Gagica përmes një postimi në Facebook, ka thënë se rreth 300 punëtorë të “Tregut” në Gjilan, ende nuk i kanë marrë pagat.
Ai ka thënë se kjo vonesë është e turpshme dhe e papranueshme, shkruan lajmi.net.
“Institucionet komunale dhe përgjegjësit kompetent duhet menjëherë të marrin masa që punëtorët të marrin shpërblimin e merituar për punën e tyre. Mosrespektimi i afateve të pagesës jo vetëm që shkel të drejtat e punëtorëve, por dëmton edhe besimin në administratë e menaxhment. Jemi të vendosur të mbrojmë zërin e çdo punëtori dhe t’i kërkojmë llogari çdo institucioni që dështon në detyrën e tij. Paga e punëtorit nuk duhet të jetë asnjëherë peng i neglizhencës apo mosmenaxhimit”, ka shkruar Gagica në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij në Facebook: