Fyerjet e sharjet në Kuvend: Deputetëve do tu preket xhepi Deputetët e komisionit për legjislacion, kanë hartuar një dokument që quhet Kodi i sjelljes së deputetëve. Aty specifikohet saktësisht se çka është shkelje e lehtë e çka e rëndë dhe se si do të ndëshkohen deputetët për sjellje të tilla. Ato do t’i shqiptojë një Komision i Etikës i cili do të kryesohet nga pushteti.…