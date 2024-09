Fushata zgjedhore në Kosovë, analistët: Veriu si temë kryesore për Vetëvendosjen Subjektet politike kanë intensifikuar takimet me qytetarë nëpër komuna të ndryshme derisa zgjedhjet parlamentare po afrohen. Analistët thonë se veriu do të jetë tema kryesore që LVV do të synojë ta paraqes në zgjedhje. Analisti Ylli Hoxha ka theksuar se nuk është surprizë që veriu i Kosovës do të jetë fokusi kryesor i Lëvizjes Vetëvendosje…