Fuqitë botërore lëshojnë rezerva nafte në vlera rekorde

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë do të miratojë lirimin e 400 milionë fuçive naftë për të kompensuar furnizimin e humbur nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, ka njoftuar të mërkurën drejtori ekzekutiv i saj, Fatih Birol. Ai ka thënë se vendet e IEA-s votuan “unanimisht” për të nisur “lirimin më të madh ndonjëherë të rezervave të…

Bota

11/03/2026 15:50

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë do të miratojë lirimin e 400 milionë fuçive naftë për të kompensuar furnizimin e humbur nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, ka njoftuar të mërkurën drejtori ekzekutiv i saj, Fatih Birol.

Ai ka thënë se vendet e IEA-s votuan “unanimisht” për të nisur “lirimin më të madh ndonjëherë të rezervave të naftës emergjente në historinë e agjencisë sonë”.

Vendimi vjen pak pasi Irani paralajmëroi për dyfishim të çmimit të naftës, dhe pas sulmeve të tij ndaj anijeve komerciale në Ngushticën e Hormuzit.

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë përbëhet nga 32 vende anëtare, përfshirë SHBA-në, Britaninë, Gjermaninë, Francë, Turqinë e Japoninë.

Artikuj të ngjashëm

March 11, 2026

Konfirmohet nga Irani: Lideri i ri suprem Mojtaba Khamenei është plagosur...

March 11, 2026

Irani thotë se nuk do të lejojë “asnjë litër naftë” të...

Lajme të fundit

Kur do të jetë Gavi sërish i gatshëm për ndeshje?

Draft-raporti i PE-së, keqardhje për mos zgjedhjen e presidentit të ri

“Vendimi për TikTok inkurajon shpifësit”, reagon Rama: Të...

Gimbo e godet sërish Mirin: I doli fytyra e vërtetë, doli ‘bomba’