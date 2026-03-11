Fuqitë botërore lëshojnë rezerva nafte në vlera rekorde
Bota
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë do të miratojë lirimin e 400 milionë fuçive naftë për të kompensuar furnizimin e humbur nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, ka njoftuar të mërkurën drejtori ekzekutiv i saj, Fatih Birol.
Ai ka thënë se vendet e IEA-s votuan “unanimisht” për të nisur “lirimin më të madh ndonjëherë të rezervave të naftës emergjente në historinë e agjencisë sonë”.
Vendimi vjen pak pasi Irani paralajmëroi për dyfishim të çmimit të naftës, dhe pas sulmeve të tij ndaj anijeve komerciale në Ngushticën e Hormuzit.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë përbëhet nga 32 vende anëtare, përfshirë SHBA-në, Britaninë, Gjermaninë, Francë, Turqinë e Japoninë.