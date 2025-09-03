Fundoset jahti luksoz në Turqi, pronari dhe ekuipazhi hidhen në det

Një jaht luksoz me vlerë rreth 1 milionë dollarë u fundos në ujërat e Eregli, Zonguldak (Turqi) vetëm 15 minuta pas nisjes. Në bord ndodheshin pronari, kapiteni dhe dy anëtarë të ekuipazhit, të cilët arritën të shpëtojnë duke notuar drejt bregut, pa pësuar lëndime. Autoritetet portuale kanë nisur hetimet për shkaqet e ngjarjes, ndërsa dyshohet…

Bota

03/09/2025 18:55

Një jaht luksoz me vlerë rreth 1 milionë dollarë u fundos në ujërat e Eregli, Zonguldak (Turqi) vetëm 15 minuta pas nisjes.

Në bord ndodheshin pronari, kapiteni dhe dy anëtarë të ekuipazhit, të cilët arritën të shpëtojnë duke notuar drejt bregut, pa pësuar lëndime.

Autoritetet portuale kanë nisur hetimet për shkaqet e ngjarjes, ndërsa dyshohet se incidenti u shkaktua nga probleme teknike dhe mangësi në stabilitetin e jahtit.

Pamjet tregojnë momentin kur jahti fillon të anohet e më pas zhytet plotësisht në det.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2025

Vajza e Kim Jong Un ka bërë udhëtimin e saj të...

Lajme të fundit

MAShTI për ndryshimin e çmimeve të librave: Shqetësimet...

Vajza e Kim Jong Un ka bërë udhëtimin...

Vdes veprimtari i njohur i çështjes kombëtare, Rasim Zenelaj

​EUFOR paralajmëron stërvitje ushtarake në Bosnjë e Hercegovinë