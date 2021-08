FSSHK paralajmëron reagime ndaj Qeverisë për shtesat e punëtorëve shëndetësorë

FSShK-ja e ka cilësuar skandaloz vendimin e Qeverisë për të ndarë shtesa jo më pak se 60 euro për tre muaj për punonjësit shëndetësor.

Ata kanë bërë të ditur se që nga sot janë duke kontaktuar forumet e veta dhe javën tjetër do të mblidhet Këshilli Drejtues si organ më i lartë vendimmarrës për të vendosur në lidhje me reagimet sindikale.

Komunikata e plotë:

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka përcjellur me vëmendje mbledhjen e Qeverisë së Kosovës mbajtur sot me datë 25.08.2021 në të cilën mbledhje në pikën e 17 të rendit të ditës ishte parapara miratimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë 2.7 milion euro për pagesën e shtesave në pagë bazuar në Vendimin nr. 13/19e datës 14.07.2021 për masën 4.1 mbështetja për shëndetësinë në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, i cili Vendim parasheh mbështetjen e punëtorëve shëndetësor të punësuar në sektorin publik në shumën prej 10% të pagës bruto e jo më pak se 60 euro për muajt Gusht,Shtator dhe Tetor 2021.

FSSHK shpreh indinjatën dhe zhgënjimin e thellë të punëtorëve shëndetësor në lidhje me këtë Vendim duke qenë se punëtorët shëndetësor kanë punuar dhe ofruar shërbime shëndetësor edhe gjatë muajve Qershor dhe Korrik 2021 e me këtë rast është shkelur Ligji nr.07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e Pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës respektivisht neni 20 në të cilin parashihet shtesa në pagë për të punësuarit në sektorin e shëndetësisë gjatë Pandemisë COVID-19.

Me këtë Vendim Qeveria në sy të popullit po mundohet të tregohet populliste dhe mbështetëse kinse e punëtorëve shëndetësor por në fakt ky është vetëm një degradim i radhës.

FSSHK pas përpjekjeve të vazhdueshme për të zhvilluar dialogun social me Ministrinë e Shëndetësisë si dhe Qeverinë e Republikës së Kosovës i drejtohet popullatës së gjerë e në veçanti punëtorëve shëndetësor se vendimi i sotëm është skandaloz dhe dekurajues,do të kishte qenë më e udhës që mos të përmenden fare shtesat e të punohet intenzivisht në hartimin e Ligjit të Pagave i cili është jetik për punëtorët ne sektorin publik e në veqanti për punëtorët shëndetësor.

Në fund me këtë qasje të Qeverisë së Kosovës kundrejt punëtorëve shëndetësor nuk do të ketë paqe sociale dhe për të gjitha dëmet e shkaktuara përgjegjëse do të jetë Qeveria e Republikës së Kosovës.

FSSHK do të gjej modalitetin e ragimit sindikal duke mos cënuar dhënien e shërbimeve shëndetësore për popullatë e gjerë.