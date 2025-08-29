Franco Foda zbulon listën e fortë për ndeshjet e shtatorit
Kombëtarja e Kosovës ka zbuluar listën e futbollistëve për ndeshjet e muajt shtator.
Trajneri Franco Foda ka zbuluar listën e lojtarëve që do të luajnë në dy ndeshjet e rëndësishme për kualifikim në Kupën e Botës 2026, ndaj Zvicrës dhe Suedisë.
Në listë figuron emri i mesfushorit/prurjes më të re, Leon Avdullahu.
Kujtojmë se Kosova ndeshjen e parë e zhvillon ndaj Zvicrës më 5 shtator në Basel dhe më 8 shtator ndaj Suedisë në “Fadil Vokrri”.