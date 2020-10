France Football e prezanton Topin e Artë për ‘Ekipin e Ëndrrave’

France Football nuk do ta ndajë çmimin për Topin e Artë për vitin 2020 si pasojë e pandemisë së koronavirusit, sidoqoftë ka vendosur ta prezantojë një listë me lojtarët më të mirë të të gjitha kohërave në çdo pozitë.

Kriteri për përzgjedhjen dhe votimin do të jetë i njëjtë si për Topin e Artë, me 170 persona të cilët do të zgjedhin 11-shën finale, e cila do të vendoset në formacionin 3-4-3, raporton Gazeta Express.

Ekipi do të bëhet publik në muajin dhjetor dhe do të vlerësohet si 11-shja më e mirë në histori.

Portierët: Gordon Banks, Thomas Nkono, Gianluigi Buffon, Peter Schmeichel, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Sepp Maier, Lev Yashin, Manuel Neuer and Dino Zoff.

Mbrojtësit e krahut të djathtë: Giuseppe Bergomi, Manfred Kaltz, Cafú, Philipp Lahm, Carlos Alberto, Wim Suurbier, Djalma Santos, Lilian Thuram, Claudio Gentile and Berti Vogts.

Mbrojtësit qendrorë: Franco Baresi, Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Daniel Passarella, Fabio Cannavaro, Mathias Sammer, Marcel Desailly, Gaetano Scirea, Ronald Koeman and Sergio Ramos.

Mbrojtësit e krahut të majtë: Andreas Brehme, Paul Breitner, Antonio Cabrini, Giacinto Facchetti, Junior, Ruud Krol, Maldini, Marcelo, Nilton Santos and Roberto Carlos. /Lajmi.net/