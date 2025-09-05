Formacionet zyrtare: Zvicër – Kosovë, Foda gati për fitore
Zvicra dhe Kosova përballen sonte në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës.
Ky takim zhvillohet duke filluar nga ora 20:45, atje ku ‘Dardanët’ kërkojnë fitore dhe nisje të mbarë në misionin kualifikues.
Kosova dhe Zvicra kanë luajtur vetëm tri herë mes vete deri më tash. Të tri ndeshjet kanë përfunduar baras, pra ‘Dardanët’ nuk janë mposhtur asnjëherë nga kombëtarja helvete.
Ja formacionet zyrtare: