Formacionet zyrtare: Zvicër – Kosovë, Foda gati për fitore

Zvicra dhe Kosova përballen sonte në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës. Ky takim zhvillohet duke filluar nga ora 20:45, atje ku ‘Dardanët’ kërkojnë fitore dhe nisje të mbarë në misionin kualifikues. Kosova dhe Zvicra kanë luajtur vetëm tri herë mes vete deri më tash. Të tri ndeshjet kanë përfunduar baras, pra ‘Dardanët’ nuk janë…

Sport

05/09/2025 19:23

Zvicra dhe Kosova përballen sonte në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës.

Ky takim zhvillohet duke filluar nga ora 20:45, atje ku ‘Dardanët’ kërkojnë fitore dhe nisje të mbarë në misionin kualifikues.

Kosova dhe Zvicra kanë luajtur vetëm tri herë mes vete deri më tash. Të tri ndeshjet kanë përfunduar baras, pra ‘Dardanët’ nuk janë mposhtur asnjëherë nga kombëtarja helvete.

Ja formacionet zyrtare:

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2025

Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë

September 5, 2025

Me flamurin e Kosovës prapa dhe fanellën e Juventusit, Zhegrova i...

September 5, 2025

Bilanci i ndeshjeve Zvicër – Kosovë

September 5, 2025

Bllokohen rrugët e Bazelit, mbështetje e madhe sonte për Kosovën ndaj...

September 5, 2025

11-shja startuese e Kombëtares U21 të Kosovës për ndeshjen kundër Rumanisë

September 5, 2025

Pas miqësores, Shqipëria zhvillon një seancë stërvitore

Lajme të fundit

Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë

VV e quan “diktat” vendimin e Kushtetueses për...

Mblidhen shefat shtabeve zgjedhore të PDK’së, Krasniqi: Kemi...

Me flamurin e Kosovës prapa dhe fanellën e...