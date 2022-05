Formacionet zyrtare: Tottenham Hotspur – Burnley

Ndeshja e xhiros 37 në Premier Ligë ka vendosur përballë dy ekipe që kanë synime në ligën angleze.

Tottenham kërkojnë fitore të vazhdojnë ‘luftën’ për në Ligën e Kampionëve.

Në anën tjetër, Burnley kërkon pikët e plota për t`i ikur zonës së rrezikshme në tabelë.

Pritet të zhvillohet një ndeshje mjaft interesante nga dy ekipet.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 13:00.

Tottenham Hotspur:

Here's how we line-up against Burnley! 👇 pic.twitter.com/0X7LtMDd7t

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 15, 2022