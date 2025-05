Formacionet zyrtare të gjysmëfinales: Paris SG – Arsenal Sonte me fillim nga ora 21:00 do të zhvillohet gjysmëfinalja e madhe mes Paris SG dhe Arsenalit, duel ky që po pritet me interes të madh nga e gjithë bota. Parisi është një hap para në këtë ndeshje pasi në takimin e parë e fitoi me rezultatin 1:0, ndërkaq, Arsenali vjen për përmbytjen e madhe.…