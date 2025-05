Formacionet zyrtare të gjysmëfinales mes Interit dhe Barcelonës Skuadra e Interit sonte e mirëpret Barcelonën në “Guisseppe Meazza” me fillim nga ora 21:00 .Inter dhe Barcelona takohen në gjysmëfinalen e dytë të Champions League, teksa ajo e para u mbyll me rezultatin 3-3. Pak para duelit të madh janë publikuar edhe formacionet zyrtare.Lautaro Martinez është rikuperuar dhe do të startojë sonte nga minuta…