Formacionet zyrtare: Sheffield United – Arsenal

Dy skuadrat kërkojnë vetëm fitore edhe pse kanë objektiva të ndryshme, shkruan lajmi.net.

Vendasit synojnë pikët e plota me shpresën të përfundojnë jashtë zones së rrezikshme, derisa Arsenal kërkon fitore për t’u ngritur sa më lartë në tabelë.

Formacionet zyrtare:

Sheffield United:

McGoldrick & Burke lead the line as United make 3 changes for today's game.

Here is the Blades starting XI. 👇

— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 11, 2021