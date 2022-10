Formacionet zyrtare: Sevilla – Atletico Madrid

Sevilla do të jenë nikoqir të Atleticos, për ndeshjen e xhiros së shtatë në La Liga.

Në këtë takim më mirë hyjnë ‘rojiblancos’, pasi kanë rezultate më të mira se Sevilla.

Edicioni i ri nuk ka nisur mirë për skuadrën e Julen Lopetegut, pasi kanë vetëm një fitore, dy barazime dhe tri humbje.

Skuadra e Diego Simeones kanë tri fitore, një barazim dhe dy humbje këtë edicion në ligën spanjolle.

Mbetet të shihet se cila skuadër do triumfojë në ‘Sanchez Pizjuan’.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare, për ndeshjen e cila fillon në orën 18:30./Lajmi.net/

Sevilla:

Our 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈! 💪

⚪️ Dolberg up top 🔥

🔴 Rekik back in the XI 🙌

⚪️ Lamela returns 🥥 pic.twitter.com/xAGTrFy2Hq

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 1, 2022