Formacionet zyrtare: Man City – Leicester

Skuadra e Man City luan në ‘Etihad’ në kërkim të tri pikëve të reja, për të ruajtur distancën në krye të tabelës, shkruan lajmi.net.

Përballë kanë një skuadër mjaft të fortë si ajo e Leicester, që mund t’i hap telashe kampionëve.

Ndeshja mes City e Leicester luhet me fillim nga ora 16:00.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje./Lajmi.net/

Man City:

Leicester:

Here’s a look at how we start for #MciLei 📝 pic.twitter.com/lh6jQND8jG

— Leicester City (@LCFC) December 26, 2021