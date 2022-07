Formacionet zyrtare: Liverpool – Manchester City

Finalja e Kupës së Anglisë ka vendosur përball dy nga rivalët më të mëdhenj në Premier Ligë, Liverpoolin dhe Man City.

Të dy gjigatët evropian do të kërkojnë titullin në këtë ndeshje, transmeton lajmi.net.

Pritet të zhvillohet një takim tejet interesant në mes ‘Reds’ dhe ‘Citizens’ në ‘King Power Stadium’

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 18:00:

Liverpool:

Our line-up for today’s #CommunityShield meeting with @ManCity 📋

