Formacionet zyrtare: Liverpool – Atletico Madrid

17/09/2025 19:53

Sonte me fillim nga ora 21:00 do të zhvillohet takimi i parë në Ligën e Kampionëve mes Liverpoolit dhe Atletico Madridit, duel që pritet të jetë i zjarrtë.

Liverpooli me formacion të frikshëm pa kursyer asnjë lojtarë të blerë së fundi, në ‘Anfield’ tenton të merr tri pikë të plota nga skuadra e fortë spanjolle.

Tashmë të dyja skuadrat kanë publikuar formacionet e tyre zyrtare:

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Atletico Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán; Pablo Barrios, Gallagher; Giuliano, Griezmann, Nico González; Raspadori./Lajmi.net/

