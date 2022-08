Formacionet zyrtare: Getafe – Atletico Madrid

Atletico do të përballet me Getafen në kuadër të ndeshjes së xhiros së parë në La Liga.

Favorit në këtë takim është ekipi i Diego Simeones.

Por, nuk përjashtohet mundësia e befasisë nga skuadra solide e Getafes.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare, për ndeshjen e cila fillon në orën 19:30:

Getafe:

¡Con este once saltaremos al césped del Coliseum en el primer partido de la temporada frente al @Atleti ! 💪 #VamosGeta #GetafeAtleti pic.twitter.com/9uMWdz7dde

Atletico Madrid:

Our first starting XI of 22/23 💪 pic.twitter.com/ReeSqrGjfr

— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 15, 2022