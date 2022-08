Formacionet zyrtare: Chelsea – Tottenham

Chelsea do të jetë nikoqir i ‘Spurs’ për derbin e Londrës, transmeton lajmi.net.

Sezonin e ri në Premier Ligë më mirë e ka filluar Tottenham, pasi ka fituar bindshëm (4:1) ndaj Southampton.

Ndërsa, Chelsea mezi ka arkëtuar pikët e plota, pas fitores minimale (1:0) ndaj Everton.

Pavarësisht formës së dy skuadrave ky derbi gjithmonë është interesant për tu parë.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare, për ndeshjen e cila fillon në orën 17:00:

Chelsea:

Tottenham:

Your starting XI to take on Chelsea! 👇 pic.twitter.com/MDiYA6FEhs

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2022