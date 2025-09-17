Formacionet zyrtare: Bayern Munich – Chelsea

Skuadra e Bayern Munich sonte takohet me Chelsean në ‘Allianz Arena’. Bavarezët presin londinezët me fillim nga ora 21:00 në shtëpinë e tyre, në ndeshjen e tyre të parë në raundin e ligës së Ligës së Kampionëve. Pak para ndeshjes, Kompany e Maresca kanë publikuar formacionet zyrtare. Ja përbërjet: Bayern Munich XI: Neuer, Laimer, Upamecano,…

Sport

17/09/2025 20:13

Skuadra e Bayern Munich sonte takohet me Chelsean në ‘Allianz Arena’.

Bavarezët presin londinezët me fillim nga ora 21:00 në shtëpinë e tyre, në ndeshjen e tyre të parë në raundin e ligës së Ligës së Kampionëve.

Pak para ndeshjes, Kompany e Maresca kanë publikuar formacionet zyrtare.

Ja përbërjet:

Bayern Munich XI: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.

Chelsea XI: Sanchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, James, Caicedo, Fernandez, Palmer, Neto, Joao Pedro.

Artikuj të ngjashëm

September 17, 2025

Formacionet zyrtare: Liverpool – Atletico Madrid

September 17, 2025

Komiteti i gjyqtarëve të Spanjës: Dean Huijsen nuk duhej të ishte...

September 17, 2025

UEFA kryen vizitë inspektuese në Shqipëri për Euro U21

September 16, 2025

Zhegrova ftohet nga Juventus për ndeshjen e sontme me Dortmundin

September 16, 2025

Mbappe drejt 50 golëshit me Realin, mund ta arrijë këtë shifër...

September 16, 2025

​Rikthehet Liga e Kampionëve, sonte ndeshje tejet interesante

Lajme të fundit

Williams: Thaçi inteligjent, pa autoritet në bisedime

Angela Merkel bën thirrje për unitet dhe reformim...

“Thaçi ishte zëri i UÇK-së” – Top tri...

Shukri Buja e prezanton planin për Lumin Sitnica:...