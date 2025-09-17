Formacionet zyrtare: Bayern Munich – Chelsea
Skuadra e Bayern Munich sonte takohet me Chelsean në ‘Allianz Arena’. Bavarezët presin londinezët me fillim nga ora 21:00 në shtëpinë e tyre, në ndeshjen e tyre të parë në raundin e ligës së Ligës së Kampionëve. Pak para ndeshjes, Kompany e Maresca kanë publikuar formacionet zyrtare. Ja përbërjet: Bayern Munich XI: Neuer, Laimer, Upamecano,…
Sport
Skuadra e Bayern Munich sonte takohet me Chelsean në ‘Allianz Arena’.
Bavarezët presin londinezët me fillim nga ora 21:00 në shtëpinë e tyre, në ndeshjen e tyre të parë në raundin e ligës së Ligës së Kampionëve.
Pak para ndeshjes, Kompany e Maresca kanë publikuar formacionet zyrtare.
Ja përbërjet:
Bayern Munich XI: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.
Chelsea XI: Sanchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, James, Caicedo, Fernandez, Palmer, Neto, Joao Pedro.