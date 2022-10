Formacionet zyrtare: Ballkani – Sivasspor Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Ballkani – Sivasspor. Ekipi nga Suhareka janë nikoqir të klubit turk, sot në ‘Fadil Vokrri’. Ballkani do kërkojë fitoren e dytë ndaj Sivasspor, pas fitores javën që shkoi 4:3 në udhëtim. Fitorja e sotme do ishte tejet e rëndësishme, pasi do rriste gjasat për një kalim në fazën tjetër…