“Forbes” shpall Ursula von der Leyen gruan më të fuqishme për vitin 2025
Në listën e 100 grave më të fuqishme në vitin 2025 nga revista amerikane Forbes, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, është në vendin e parë. Në shpjegimin e bordit editorial thuhet se ajo është gruaja e parë në atë pozicion, e cila është përgjegjëse për legjislacionin që prek më shumë se 450 milionë…
Bota
Në listën e 100 grave më të fuqishme në vitin 2025 nga revista amerikane Forbes, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, është në vendin e parë.
Në shpjegimin e bordit editorial thuhet se ajo është gruaja e parë në atë pozicion, e cila është përgjegjëse për legjislacionin që prek më shumë se 450 milionë evropianë.
Në vendin e dytë në listë është presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, në të tretin është Kryeministrja e Japonisë, Sanae Takaichi, e cila është edhe gruaja e parë në atë pozicion.
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, është në vendin e katërt, presidentja meksikane, Claudia Scheinbaum, është në vendin e pestë, dhe midis 10 më të mirëve janë drejtoresha ekzekutive e General Motors, Maria Barra, dhe drejtoresha ekzekutive e kompanisë teknologjike “Citi”, Jane Fraser.
Revista përfshin nënkryetaren ekzekutive dhe drejtoreshën financiare të Microsoft, Amy Hood, drejtoreshën e përgjithshme të FMN-së Kristalina Georgieva, presidenten dhe drejtoreshën kryesore operative të kompanisë SpaceX Gwynn Shotwell, këngëtaren pop Taylor Swift, ministren e financave dhe çështjeve të korporatave të Indisë, Nirmala Sitharaman midis 100 grave më të fuqishme.
Lista përfshin gjithashtu personalitetin e medias Oprah Winfrey, bashkëkryetaren e kompanisë Walt Disney, Dana Walden, ministren britanike të financave, Rachel Reeves, drejtoreshën ekzekutive të kompanisë kineze JD.com, Sandy Ran Su, presidenten e Bursës së New Yokut, Lynn Martin, drejtoreshën ekzekutive të Vodafone, Margherita Della Valle, drejtoreshën kryesore të përmbajtjes së platformës Netflix, Bela Baharia.
Drejtoresha ekzekutive e Fox News, Susan Scott, drejtoresha financiare e Deutsche Fox Group, Melanie Kreis, figura publike dhe sipërmarrësja Kim Kardashian, kryeministrja e Kongos, Judith Suminwa Tuluka, danezja Metta Frederiksen dhe ajo e Barbadosit, Mia Mottley, janë ndër 100 gratë më të fuqishme.
Në vendin e fundit në listë ishin heroinat e serialit të animuar të bashkëprodhuar nga Netflix dhe Sony Records “KPop Demon Hunters” që flet për grupin e vajzave K-Pop (HUNTR/X) dhe i cili u shikua më shumë se 325 milionë herë deri në dhjetor 2025 dhe u bë filmi më i njohur në Netflix ndonjëherë.
Lista, e cila publikohet për të 22-ën herë, u hartua bazuar në katër kritere kryesore – paratë, mediat, ndikimi dhe sfera e ndikimit. Kishte gra nga fushat e politikës, financave, medias, argëtimit, sipërmarrjes, dhe gjithashtu ka 17 gra që nuk ishin në listë më parë.