Foden: Po mësohemi të luajmë me Haaland, do mësojmë akoma – po e shijoj lojën me të Phil Foden ka paralajmëruar rivalët e Manchester City, lidhur me Erling Haaland. Erling Haaland po shkëlqen me fanellën e Man City, por Foden beson se më e mira nuk ka ardhur akoma. Ylli anglez insiston se lojtarët e Man City janë akoma duke mësuar se si të luajnë me norvegjezin, dhe qysh tani kanë nisur…