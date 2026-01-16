Florent Muslija fantastik, dhuron asistim në fitoren e Fortunas ndaj Bielefeld

Fortuna Dusseldorf ka shënuar fitore minimale në shtëpi ndaj Bielefeld në kuadër të Bundesliga 2, ku protagonist ishte Florent Muslija. Ylli i Kosovës po vazhdon shkëlqimin në elitën e dytë të futbollit gjerman, ku asistoi te goli i vetëm në sfidë. Muslija dhuroi një asistim të mrekullueshëm te zvicerani Itten, i cili e finalizoi për…

16/01/2026

Fortuna Dusseldorf ka shënuar fitore minimale në shtëpi ndaj Bielefeld në kuadër të Bundesliga 2, ku protagonist ishte Florent Muslija.

Ylli i Kosovës po vazhdon shkëlqimin në elitën e dytë të futbollit gjerman, ku asistoi te goli i vetëm në sfidë,raporton Telegrafi, transmeton Periskopi.

Muslija dhuroi një asistim të mrekullueshëm te zvicerani Itten, i cili e finalizoi për mrekulli.

Ky është asistimi i dytë në Bundesliga 2, ndërsa ka të regjistruar edhe tre gola këtë edicion me Fortunan që po garon për mbijetesë.

