Florent Muslija fantastik, dhuron asistim në fitoren e Fortunas ndaj Bielefeld
Fortuna Dusseldorf ka shënuar fitore minimale në shtëpi ndaj Bielefeld në kuadër të Bundesliga 2, ku protagonist ishte Florent Muslija. Ylli i Kosovës po vazhdon shkëlqimin në elitën e dytë të futbollit gjerman, ku asistoi te goli i vetëm në sfidë. Muslija dhuroi një asistim të mrekullueshëm te zvicerani Itten, i cili e finalizoi për…
Sport
Fortuna Dusseldorf ka shënuar fitore minimale në shtëpi ndaj Bielefeld në kuadër të Bundesliga 2, ku protagonist ishte Florent Muslija.
Ylli i Kosovës po vazhdon shkëlqimin në elitën e dytë të futbollit gjerman, ku asistoi te goli i vetëm në sfidë.
Muslija dhuroi një asistim të mrekullueshëm te zvicerani Itten, i cili e finalizoi për mrekulli.
Fortuna Dusseldorf ka shënuar fitore minimale në shtëpi ndaj Bielefeld në kuadër të Bundesliga 2, ku protagonist ishte Florent Muslija.
Ylli i Kosovës po vazhdon shkëlqimin në elitën e dytë të futbollit gjerman, ku asistoi te goli i vetëm në sfidë,raporton Telegrafi, transmeton Periskopi.
Muslija dhuroi një asistim të mrekullueshëm te zvicerani Itten, i cili e finalizoi për mrekulli.
Ky është asistimi i dytë në Bundesliga 2, ndërsa ka të regjistruar edhe tre gola këtë edicion me Fortunan që po garon për mbijetesë.