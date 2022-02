Flet nga Kievi: Gazetarja tregon çka i thanë shqiptarët e Ukrainës për pushtimin rus

Ajo tha se kryetari i shoqatës së shqiptarëve atje i tha asaj se në rast të fillimit të luftës, burrat shqiptarë do të luftojnë për vendin.

“Unë kam folur sot me Rodionin që është kryetar i një shoqate të shqiptarëve këtu që quhet Rilindja. Sipas të dhënave këtu janë diku rreth 3 mijë shqiptarë. Janë shqiptarë besnikë ndaj shtetit të Ukrainës. E kam pyetur se çka do të bënin në rast të luftës, më tha me një shqipe të bukur: Burrat do të shkojnë të luftojnë për vendin, rruga e bardh (rruga e mbarë). Ndërkohë që e pyesja për fjalimin e Putinit mbrëmë dhe më tha se kjo lufta e Putinit është barbari”, tha Karadaku në Pressing.

Ajo po ashtu tha se shqiptarët në Ukrainë në rast të luftës presin mbështetje nga presidenti amerikan Joe Biden dhe kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson.

“Kam folur këtu me shqiptarë, të cilët janë shqiptarë prej etnie, por janë qytetarë ukrainas, i pyeta pikërisht, I thash okej por është federate ruse bëhet fjalë për një ushtri shumë të madhe, e di si më thanë, Bideni dhe Johnson, ne presim nga këta të dy, nuk besojmë shumë nga pjesa tjetër e Evropës. Presin shumë nga Perendimi, jo vetëm mbështetje diplomatike, por edhe mbështetje në armatime. Këtu nuk vuajnë për uhstarë. Ushtria ukrainse mund të ketë rreth gjysmë milionë ushtarë të përgatitur, për t’i quar në front, ndërkohë që edhe popullsia nga 18 vjeç, mund të shkojë deri në 2 milionë njerëz.

Ajo që kërkohet nga perëndimi është sanksione që vërtet i shkaktojnë dhimbje Rusisë”, tha Karadaku.