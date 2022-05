Flamuri vendoset në gjysmështizë në Ambasadën e Amerikës në Prishtinë, në nderim të viktimave në Teksas

Kjo është bërë e ditur nga autoritetet lokale të këtij shteti amerikan.

Nga ky sulm i vdekur ka mbetur edhe vetë sulmuesi, që po ashtu ishte nxënës i shkollës ku edhe kreu sulmin.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nderim të viktimave ka vendosur flamurin në gjysmështizë, transmeton lajmi.net.

“Sot flamuri ynë në gjysmështizë për të nderuar viktimat e akteve të pakuptimta nga një person i armatosur në shkollën fillore Robb në Uvalde, Teksas”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/

Today our flag flies at half mast to honor the victims of the senseless acts of violence perpetrated by a gunman at Robb Elementary School in Uvalde, Texas yesterday. https://t.co/szT2JvrS7h pic.twitter.com/CON8fpQWeg

— U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) May 25, 2022